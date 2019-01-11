Kuyumcuya Sahte Altın Kolye Satan Zanlı Erzurum'da Yakalandı
41 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın kolye satan zanlı Erzurum'da yakaladı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın kolye satan zanlı Erzurum
'da yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Erciş'te faaliyet gösteren bir kuyumcuya elindeki sahte altın kolyeyi 4 bin 200 liraya satan kişinin kimliği, durumun fark edilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra tespit edildi. Erciş Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış oldukları çalışmalarda, olayın şüphelisi olan U.A. isimli şahıs, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri ile iletişime geçilerek yakalandı.
Gözaltına alınan U.A. isimli şahısın Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca SEGBİS'ten ifadesi alınarak gerekli adli tahkikata başlanıldığı kaydedildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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