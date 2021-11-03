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KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

03.11.2021 12:28

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 3 kişinin Antalya'dan getirdikleri sahte altınları, kuyumculara satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, sahte altınları bir kuyumcuda satmaya çalıştıkları sırada şüpheliler F.Ç., G.T. ve M.K.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 3 künye, 1 zincir ve 1 sahte küpe ele geçirildi.

Şüphelilerin farklı tarihlerde aynı kuyumcuda 1 zincir ile 1 künyeyi yaklaşık 13 bin liraya bozdurdukları tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından F.Ç., G.T. ve M.K.T. adliyeye sevk edildi.

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Fethiye, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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