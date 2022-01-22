ZONGULDAK - Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan zanlı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde şüphelinin kuyumcuya sahte altın satmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu dükkanına gelen kişi, altın görünümlü tespih ve bilekliği 13 bin lira karşılığında satmak istedi.

"14 ayar" damgası bulunan tespih ve bilekliği inceleyip sahte olduğunu anlayan kuyumcunun ürünlerini geri verdiği şüpheli dükkandan ayrıldı.

Polisin güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Zonguldak Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Çetin Çelik, gazetecilere, buna benzer birçok olayı yaşadıklarını söyledi.

Kuyumculara bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bize bugün altın tespih olarak geldi. Tamamen kaplamadır, üzerinde 14 ayar damgası var, 10 bin lira civarında. Yanında bir tane de bileklik vardı. Çok fazla şekilde değişik ürünler yaldız, cila, kaplama yapılarak, damgaları vurularak, kaliteli firmaların patentleri vurularak maalesef yine kendi mesleğindeki insanları dolandırmak suretiyle bu yola tenezzül ediliyor. Bu konuda oldukça muzdarip durumdayız. WhatsApp hattı kurduk ve buradan arkadaşlarımızı uyarıyoruz, yakalanmasına vesile oluyor.

Bu durumu arkadaşımız fark etti, daha önce Konya bölgesindeki dernek başkanımız bize iletmişti. Ben de anında tüm arkadaşlarımıza ilettim. Burada iki dükkana uğramış, satamayınca oldukça hızlı bir şekilde kaçmışlar."