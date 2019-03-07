Son Dakika Haberleri: Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışırken Yakalandı

Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışırken Yakalandı

49 dakika önce

KAYSERİ'de, kuyumcuya sahte altın kolye satmaya çalışan Ahmet E. (22), iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışırken Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, kuyumcuya sahte altın kolye satmaya çalışan Ahmet E. (22), iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Dükkana giren Ahmet E., altın olduğunu söylediği kolyeyi satmak istedi. İş yeri sahibi Tunay Ş., kolyenin sahte olduğunu anlayınca Ahmet E.'yi oyalayıp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri  Ahmet E'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kuyumcuyu sahte altın vererek 3 bin 700 TL dolandırdığı ve arandığı öğrenildi. 

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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