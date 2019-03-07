Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışırken Yakalandı
49 dakika önce
KAYSERİ'de, kuyumcuya sahte altın kolye satmaya çalışan Ahmet E. (22), iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.
KAYSERİ'de, kuyumcuya sahte altın kolye satmaya çalışan Ahmet E. (22), iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.
Olay, merkez Melikgazi
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker
Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Dükkana giren Ahmet E., altın olduğunu söylediği kolyeyi satmak istedi. İş yeri sahibi Tunay Ş., kolyenin sahte olduğunu anlayınca Ahmet E.'yi oyalayıp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri Ahmet E'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde bir kuyumcuyu sahte altın vererek 3 bin 700 TL dolandırdığı ve arandığı öğrenildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:59 Kaynak: DHA
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