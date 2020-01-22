Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şahıs ve onunla bağlantılı 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan şahısların Suşehri'ne gelebilecekleri bilgisi üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, Reşadiye ilçesinden ilçeye gelen ve bir kuyumcuya girerek sahte altın satmaya çalışan C.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Çalışmalarını derinleştiren polis, olayla bağlantılı F.N.C. ve M.K. isimli iki şüpheliyi daha tespit edip gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - SİVAS