Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı

21 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şahıs ve onunla bağlantılı 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şahıs ve onunla bağlantılı 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan şahısların Suşehri'ne gelebilecekleri bilgisi üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, Reşadiye ilçesinden ilçeye gelen ve bir kuyumcuya girerek sahte altın satmaya çalışan C.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Çalışmalarını derinleştiren polis, olayla bağlantılı F.N.C. ve M.K. isimli iki şüpheliyi daha tespit edip gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - SİVAS

Reşadiye, Suşehri, Sivas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü
İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış Görev başındaki polis, emniyetin tuvaletinde sevgilisiyle uygunsuz halde basıldı Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 11:25:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]