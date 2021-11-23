Kuyumcuya sahte bilezik satmak isterken yakalanan şüpheli serbest

KİLİS'te, kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakalanan M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİLİS'te, kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakalanan M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuyumcular Çarşısı'nda sahte bilezik satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, şüphelinin M.K. olduğunu belirleyip, takibe aldı. M.K., girdiği kuyumcu dükkanında sahte altın bilezik bozdurmak isterken yakalandı. M.K.'nin aracında yapılan aramada da 12 sahte bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Kuyumcuya sahte bilezik satmak isterken yakalanan şüpheli serbest - Son Dakika

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