Kuyumcuya sahte bilezik satmak isterken yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kuyumcuya sahte bilezik satan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, Alaplı Hükümet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elindeki bilezik ile kuyumcu dükkanına gelen A.K(40) ile Ç.Ö (25) isimli erkek ve bir bayan 3 tane bileziği satmak istediğini söyleyerek iş yeri sahibine verdi. İş yeri sahibi (M.Y) bileziğin altın kaplama olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ilçe merkezine doğru hareket ettiklerini tespit etti. A.K(40) ve ona yardım eden Ç.Ö (25) biri bayan olmak üzere gözaltına alınarak, Alaplı Polis Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan A.K ile Ç.Ö, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK