Kuyumcuyu bıçakla yaralayıp, bilezik çalan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, kuyumcu dükkanında Fatih Nergis'i boğazından bıçaklayıp, bilezik çalan Onur A. (23) hakkında, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Olay, 11 Mart günü saat 19.00 sıralarında, Millet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren Onur A., iddiaya göre, alışveriş bahanesiyle Fatih Nergis'ten bilezik istedi. Bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaralayan Onur A., çaldığı bilezikle kaçtı. Soygun anı da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Fatih Nergis, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü seyretti ve Onur A.'yı saklandığı evde yakaladı. Çalınan bilezik ile olay sırasında kullanılan bıçak da evdeki arama ile bulundu. Gözaltına alınan Onur A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fatih Nergis de tedavisinin ardından taburcu edildi.

3 FARKLI SUÇTAN CEZA İSTENDİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı , olay ile ilgili soruşturmayı tamamladı, Onur A. hakkında 3 farklı suçtan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Onur A. hakkında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 3 aya kadar hapis cezası istendi.'KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAĞI SALLADIM'İddianamede ifadesi yer alan Onur A., "Uzun süredir psikolojik tedavi görüyorum. Psikolojim bozuk. Sarrafa bir arkadaşıma hediye almak için uğradım. Bilezik sordum sonra da kolumdaki saatin fiyatını sordum. Kuyumcu da bana 'Alacaksan al, almayacaksan da çık git' dedi. Korkutmak amacıyla bıçağı salladım, denk geldi. Yere düşen bilezik kutusunu nasıl aldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Sanık Onur A., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.