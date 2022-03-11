Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı - Son Dakika
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Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

11.03.2022 20:17
Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında bıçakla sarrafı boğazından yaralayan şahıs, bir bilezik çalarak kayıplara karıştı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında bıçakla sarrafı boğazından yaralayan şahıs, bir bilezik çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boğazından bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

YORUMLAR
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Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Kuyumcu, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı - Son Dakika


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