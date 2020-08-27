Kuyumcuyu gasp anı kamerada...Gaspçılar 11 kilo altınla kayıplara karıştı - Son Dakika

Kuyumcuyu gasp anı kamerada...Gaspçılar 11 kilo altınla kayıplara karıştı

-Kar maskeli gaspçılar kuyumcuyu önce darp ettiler, sonra soydular

İSTANBUL - Esenler'de 11 kg'lık altın dolu çantayla evinden çıkan kuyumcu, silahlı ve şok tabancalı dört kişinin saldırısına uğradı. 11 kg'lık altın dolu çantayı alan soyguncular kayıplara karışırken gasp anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay Esenler Kazım Karabekir mahallesi 1048 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu olduğu ileri sürülen bir kişi içerisinde 11 kg altın bulunan sırt çantasıyla evden çıktı. Bu sırada sokakta 34 RE 8717 plakalı bir aracın içerisinde bekleyen maskeli silahlı ve şok tabancalı soyguncular, telefonla konuşarak yürüyen kuyumcuyu kısa süre takip ettiler. Bu sırada araçtan inen soyguncular altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.

Çevrede olayı gören vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise soyguncuların kuyumcuyu sokakta beklediğini belirterek " soyguncular burada cengiz abiyi bekliyorlardı. Cengiz abi de yukarıdan aşağıya doğru gelirken araba gaza bastı. Birinin elinde silah diğerinin elinde şok tabancası vardı. Malı alıp kaçıyorlar biz peşlerinden koştuk ama yakalayamadık" dedi.

Gasp anı kamerada

Güpegündüz yaşanan gasp anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kuyumcunun altın dolu sırt çantasıyla yürüdüğü görülüyor. Bu sırada arkadan gelen araçtan inen maskeli bir soyguncu kuyumcunun boğazına sarılarak arabaya doğru ittiği görülüyor. Bu sırada araçtan inen ikinci saldırgan da yanlarında bulunan şok tabancısını kuyumcuya vuruyor. Kuyumcunun kolunda bulunan çantayı alan saldırganlar araçla olay yerinden kaçıyor. Yaşadığı ilk şoku atlatan kuyumcu soyguncuların peşinden koşuyor ancak yakalayamıyor.