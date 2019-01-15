Son Dakika Haberleri: Kuyumcuyu Pompalı Tüfek ile Öldüren Soyguncular Kamerada

Kuyumcuyu Pompalı Tüfek ile Öldüren Soyguncular Kamerada

1 saat önce

Kuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kameradaFatih POYRAZANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kamerada

Fatih POYRAZANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girdi. Birinin elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüpheli, yanında çalışan tezgahtar ile dükkanı kapatmak için altınları toplayan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den, para ve altın istedi. Nurettin Güzel, isteği yerine getirmeyince elinde pompalı tüfek olan şüpheli, Güzel'e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığılırken, soyguncular iş yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Nurettin Güzel'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaparken, soyguncuların Güzel'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçtıklarını belirledi. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, soyguncuların içeriye girişi ve Nurettin Güzel'e tüfekle ateş etmeleri saniye saniye yer aldı. Görüntüye el koyan polisler, eşkal ve kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA-Güvenlik - Türkiye- Ankara - Fatih POYRAZ

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:49 Kaynak: DHA

Ankara, 3. Sayfa
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