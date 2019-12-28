Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyup 1 kilo altını aldıktan sonra iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyup 1 kilo altını aldıktan sonra iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gediz Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ellerinde silah ve yüzlerindeki maskeyle bir kuyumcuya giren soyguncular 1 kilo altını çalmış, ardından 4 kişi polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Çalınan altınlar ise bahçede gömülü bir şekilde bulunmuştu.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce tüm emniyet birimlerinin destek verdiği başarılı bir operasyonla yakalanan R.A., B.A., H.A. ve H.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.


Mahkemeye çıkartılan R.A., B.A. ve H.A. tutuklandı, aracı kullanan H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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