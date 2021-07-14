Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı - Son Dakika

TOKAT'ta, 5 ay önce yaşanan kuyumcu soygununa karıştıkları belirlenen Afgan uyruklu 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Olay, 5 ay önce kent merkezinde Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan Ahmet Duman'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Gece vakti çarşıda gezen maskeli bir kişi, kuyumcu dükkanına yaklaşarak kaldırım taşı ile kapının camını kırdı. Şüpheli, daha sonra karşı kaldırıma geçerek yaklaşık 10 dakika iş yerini uzaktan izledi. Bu bekleyişin ardından kırdığı camdan içeri giren şüpheli, vitrinde bulunan kolye ve saatleri toplamaya başladı. Alarmın arızalı olması nedeniyle iş yerindeki hırsızlığı, çevre esnafı sabah fark etti. Dükkanına gelen iş yeri sahibi Ahmet Duman, polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 15 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.