Son Dakika Haberleri: Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. (25), kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi. Kuyumcuyu oyalayan şahıs, ani bir hareketle takı seti içerisindeki kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - HATAY

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı
CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PKK-PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]