Son Dakika Haberleri: Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika Güncel Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. (25), kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi. Kuyumcuyu oyalayan şahıs, ani bir hareketle takı seti içerisindeki kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
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