Dehşete düşüren kuyumcu soygununda tabanca kullanan zanlı da yakalandı - Son Dakika

ADANA - Adana'da bir bebek ve iki kadının bulunduğu kuyumcuya giren soygunculardan tabancayı kullanan şüpheli de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.40 sıralarında maske ile eldiven takıp kuyumcuya gelen iki kişi tabancayla içeri girdi. Tabancalı soyguncu direk kuyumcunun yanında çalışan Mehmet Alıç'ın boğazını tutup kuyumcu Yaşar Çekinkaya'ya da tabancayı doğrultarak, "Bu bir soygundur ölmek istemiyorsanız altınları verin" diye bağırdı. Bu sırada kuyumcuya altın bozdurmaya kız bebekleriyle gelen iki kadın korkudan önce şok oldu. Daha sonra korkan bebek de ağlamaya başladı. Bu arada zanlılar ile Alıç boğuşmaya başladı. Zanlılardan biri elindeki bıçakla vitrine vurup kırarak altınları almaya başladı. Bir süre sonra Çetinkaya alarma bastığı için zanlılar korkup sadece 3 yüzük alıp kaçtı.

Olayın ardından kuyumcuya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri önce kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Polis daha sonra zanlıların kaçış yönündeki güvenlik kameralarının görüntülerini saniye saniye izledi. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü toplayan polis bu görüntüleri an be an izleyerek zanlıları tespit etmek için çalıştı. Yapılan çalışmada polis turuncu tabanlı ayakkabı giyen zanlıdan yola çıkarak gasbı 4 zanlının yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine yapılan operasyonda ilk etapta kuyumcuyu soyan turuncu tabanlı ayakkabı giyen Ali P. diğer zanlılar Hakan Ö. ve Alaaddin P. 'yi yakaladı. Zanlılar sorguladıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Polis kuyumcu soygunu sırasında tabancayı kullanan Metin Ö.'y iyakalamak için de çalışmalarına devam etti. Dün de zanlı Metin Ö. gasp yaptığı mahallede yakalandı.Sorgusunda suçunu kabul eden zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.