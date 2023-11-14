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Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu - Son Dakika

Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu

14.11.2023 10:07

Adana'da kasklı bir kişi tabancayla girdiği kuyumcuyu etkisiz hale getirip, bir poşet altını alıp kaçtı. Soygun anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken şüphelinin kaçarken kendini vurduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygununda, iddiaya göre, B.K. (16), arkadaşı C.D.'nin (22) motosikletini ödünç aldı. B.K. ve Tarık Can S. (32) birlikte kuyumcu soymaya karar verdi. Kasklı iki şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Tarık Can S. motosikletten inerek kuyumcuya girdi. Ardından Tarık Can S. tabancayı kuyumcu Serbay Y.'ye (37) doğrultup poşet uzattı ve "Poşeti doldur, yoksa öldürürüm" diyerek iş yeri sahibini tehdit etti. İş yeri sahibi poşete bir miktar altın koyduktan sonra şüpheli kaçtı.

KUYUMCUYU SOYDU, KAÇARKEN TABANCA İLE KENDİNİ VURDU

Kuyumcuyu soyan Tarık Can S., kendisini motosiklet ile bekleyen B.K.'nin yanına gittiği sırada olayda kullandığı tabanca ile kendini yanlışlıkla ayağından vurdu. Buna rağmen şüpheli motosiklete binerek izini kaybettirdi. Tarık Can S.'nin, yakalanmamak için hastaneye gitmek yerine kendi imkanlarıyla tedavi olduğu öğrenildi.

Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu

SAKLANDIKLARI YERDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gasp polisleri, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Şüphelilerin motosiklet ile geldiği tespit edilerek yaklaşık 500 kamera incelendi. Kameralardan, şüphelilerin motosikletle kaçtığı yer de belirlendi. Şüpheliler yapılan operasyonla saklandıkları yerde yakalanırken, olayda çalınan 3 adet bilezik, 3 adet kolye, 3 adet bileklik ve 1 adet alyans ele geçirildi.

Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Olayda motosikleti süren B.K., soygunu gerçekleştiren Tarık Can S. ve motosikletin sahibi C.D. de emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Motosikletin sahibi C.D. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, Tarık Can S. ve B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu
Kaynak: İHA

Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu - Son Dakika
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