Kuyumcuyu soymak istedi, sert kayaya çarptı - Son Dakika
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Kuyumcuyu soymak istedi, sert kayaya çarptı

20.06.2022 12:32

- Kuyumcuyu soymak istedi, sert kayaya çarptı Kuyumcu çalışanı kadının boğazına bıçak dayayan şüpheli, bir diğer çalışan emekli polisin silahı doğrultmasıyla teslim oldu Etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi Antalya'da kuyumcuya giren eli bıçaklı şüpheli, işyerinde...

- Kuyumcuyu soymak istedi, sert kayaya çarptı

Kuyumcu çalışanı kadının boğazına bıçak dayayan şüpheli, bir diğer çalışan emekli polisin silahı doğrultmasıyla teslim oldu

Etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'da kuyumcuya giren eli bıçaklı şüpheli, işyerinde çalışan kadının boğazına bıçak dayayıp soygun yapma girişiminde bulundu. Şüpheli, bir diğer kuyumcu çalışanı emekli polisin silahı çıkarmasıyla etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin verdiği ilk sözlü ifadede, "Kredi çektim, arkadaşıma tüm paralarımı kaptırdım. O yüzden girdim" dediği öğrenildi.

Polisi alarma geçiren olay, sabah 09.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya giren Gökhan K. (43), kuyumcu çalışanı Sevilay isimli kadının boğazına bıçağı dayayıp 'Kimseye zarar vermek istemiyorum, durumum kötü" diyerek altınları vermesini istedi. Bu sırada işyerindeki bir diğer çalışan Necdet isimli polis memuru ruhsatlı tabancasını şüpheliye doğrulttu. Bıçağı bırakıp teslim olan Gökhan K., işyeri içerisinde tutuldu. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede işyeri önüne gelen polis, şüpheliyi kuyumcudan çıkartarak ekip otosuna aldı.

"Tüm paramı arkadaşıma kaptırdım"

Gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.'nın polise verdiği ilk sözlü ifadede, "Kredi çektim ve tüm paramı arkadaşıma kaptırdım. Zor durumdaydım" dediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin işyerindeki çalışması sonrası, kuyumcu çalışanı kadın ile şüpheliyi etkisiz hale getiren emekli polis, ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuyumcuyu soymak istedi, sert kayaya çarptı - Son Dakika

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