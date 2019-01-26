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Kuyumcuyu Soymak İsteyen 3 Zanlı, Polis Operasyonuyla Yakalandı

53 dakika önce

Kuyumcuyu soymak isteyen 3 zanlı, polis operasyonuyla yakalandı Kuyumcudan pompalı tüfeğe karşı tabureli savunmaİSTANBUL - Büyükçekmece'de yaşanan kuyumcu soygunu girişimini gerçekleştiren 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Kuyumcuyu soymak isteyen 3 zanlı, polis operasyonuyla yakalandı
Kuyumcudan pompalı tüfeğe karşı tabureli savunma

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yaşanan kuyumcu soygunu girişimini gerçekleştiren 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi. Kuyumcunun soygunculara karşı tabureli ve silahlı savunması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Tepecik Meydanı'nda bulunan A. Kuyumculuk 16 Ocak 2019 tarihinde saat 09.05'te silahlı, kar maskeli ve eldivenli 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Soygun girişimi öncesi kuyumcu dükkanında kahvaltı yapan dükkan sahibi Levent Ö. ve arkadaşları, pompalı tüfekle ateş ederek içeri giren soygunculara ilk önce tabureyle daha sonra da silahla karşılık verdi.
Pompalı tüfekle 2 el ateş ettiler
Soğukkanlılıkla kuyumcuya giren 3 kişi ilk önce pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Tabure ve silahla beklemedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kalan hırsızlar arkalarına bile bakmadan koşarak kaçtı. Pompalı tüfekle ateş sonucu kuyumcu dükkanında hasar meydana geldi. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri önce 3 şüphelinin kiraladıkları aracı ve nereden kiraladıklarını tespit etti. Kimlikleri ve saklandıkları yerleri tespit edilen 3 hırsız için operasyonun düğmesine basıldı.
Operasyonlarda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi
Şüphelilerden Cihan Ş. 24 Ocak'ta Arnavutköy'de Nihat A. Büyükçekmece'de ve Resul D. İse Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan Cihan Ş. ve Resul D.'nin daha önceden ikişer adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarda 11 adet pompalı tüfek fişeği ve soygun girişimi esnasında giyilen kıyafetler de bulundu. 3 kişi yapılan ilk sorgulamada susma hakkını kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa
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