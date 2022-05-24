Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler - Son Dakika
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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler

24.05.2022 22:47
Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler

- Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler ABD'nin California eyaletinde bir kuyumcuyu soymaya çalışan 4 hırsız, çalışan ve mağaza sahipleri tarafından dövülerek engellendi.

- Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde bir kuyumcuyu soymaya çalışan 4 hırsız, çalışan ve mağaza sahipleri tarafından dövülerek engellendi.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Huntington Beach ilçesinde bulunan Bella Terra Alışveriş Merkezindeki Princess Bride Diamonds, maskeli 4 hırsız tarafından soyulmaya çalıştı. Soygunculardan biri elindeki çekiçle mücevher ve altınların bulunduğu cam tezgahı kırarken, kuyumcuda bulunan müşteri büyük panik yaşadı.

Biri kuyumcu çalışanı, 2'si mağaza sahibi olmak üzere 3 kişi ise, hiç düşünmeden soygunculara saldırarak, soygunu engelledi. Mağazadaki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan başarısız soygun girişimine ait görüntülerde, ailesi mağazanın sahibi olan Dallas Baca'nın soyguncuları yumruk darbeleri ile kapıya kadar püskürttüğü ve kuyumcu çalışanı olan kadının ise yere düşen soyguncuyu defalarca tekmelediği görüldü.

Soygunculara elindeki tabure ile müdahale eden ve Baca'nın kardeşi olan Sarah Baca yerel basına verdiği demeçte, kuyumcunun aile işleri olduğunu ifade ederek, "Bu bizim korumak istediğimiz aile işimiz. Bizim olanı koruma konusunda çok güçlü hissediyoruz" dedi.

Soyguncuların, Dallas Baca'nın kafasına çekiçle vurduğu belirtilirken, hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Soygunda yaklaşık 7 bin 700 dolarlık malın çalındığı bildirildi. Soyguncuların henüz polis tarafından yakalanmadığı aktarıldı.

Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler
Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler
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Kaynak: İHA

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