Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı (3) - Son Dakika

Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı (3)

25 dakika önce

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı şüphelinin soygun girişimi anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı şüphelinin soygun girişimi anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası kayıtlarında kadın giysisi giyerek müşteri şeklinde kuyumcuya gelen zanlının vitrinde bulunan altınlara bakmak istediği görülüyor.

Görüntüde, kuyumcuyu oyalayan zanlı ardından tezgahın arkasına geçerek silahı iş yeri sahibine doğrultuyor.

Durumun farkına varan kuyumcu, zanlının eline vurup silahı yere düşürdükten sonra mücadele etmeye başlıyor.

İş yeri içerisinde yaklaşık 2 dakika kadar devam eden olayın ardından kuyumcu zanlıyı dışarıya çıkararak çevredeki vatandaşlardan yardım istiyor.

Kayıtlarda kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği görülüyor.

Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı (3)

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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