Kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralayan zanlılar adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralayan zanlılar adliyede - Son Dakika

Kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralayan zanlılar adliyede

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcuya girerek 1 kilo altın çalan ve 2 kişi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralayan zanlılar adliyede, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcuya girerek 1 kilo altın çalan ve 2 kişi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi.


24 Aralık'ta Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya yüzlerinde maske ve silahlarla giren 1'i kadın 3 kişi, 1 kilo altın çalıp kuyumcu U.A. ile yandaki dükkan sahibi akrabası F.T.'yi vurarak yaralamıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce tüm emniyet birimlerinin destek verdiği başarılı bir operasyonla 4 kişi yakalanmış, çalınan altınlar da toprağa gömülü halde bulunmuştu. Gözaltına alınan R.A., B.A., H.A. ve H.A.'nin emniyetteki sorguları tamamlandı. 4 zanlı adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Aralık, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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