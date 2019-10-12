Son Dakika Haberleri: Kuyumcuyu ve oğlunu evin önünde gasp edip altınları alıp kaçtılar
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuyu ve oğlunu evin önünde gasp edip altınları alıp kaçtılar

Kuyumcuyu ve oğlunu evin önünde gasp edip altınları alıp kaçtılar

30 dakika önce

Avcılar'da bir kuyumcu altın dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı.

Kuyumcuyu ve oğlunu evin önünde gasp edip altınları alıp kaçtılar, System.String[]

Avcılar'da bir kuyumcu altın dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan boğuşmada kuyumcunun oğlu silahla yaralandı. 3 gaspçı altın dolu çantayla birlikte kayıplara karışırken, 1 gaspçı yakalandı.


Olay, Avcılar'da akşam saatlerinde Balıkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan bir şahıs elinde para dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Kuyumcunun çantayı vermek istememesi üzerine boğuşma yaşandı. Babasına yardıma koşan kuyumcunun oğlu silahla vurularak yaralandı. Olay yerine arabayla gelen gaspçılardan 3'ü altın dolu çantayı alarak geldikleri arabaya binip olay yerinden kaçtı. Arabaya binmeyi başaramayan 1 gaspçı ise olay yerinde yakalandı. Kuyumcunun oğlu hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.


Çıkamaz sokağa girince aracı bırakıp kaçtılar


Gaspçılar araçla kaçtıkları sırada çıkmaz bir sokağa girdiler. Girdikleri sokağın karşında boş bir arazi olduğunu anlayınca aracı sokak başında bırakıp yaya bir şekilde kaçtılar. Olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı. Zanlıların aracın plakasını beyaz bir bantla değiştirdikleri görüldü.


Öte yandan, gaspçılar evin karşısında bulunan bir eczanenin güvenlik kamerasını da aşağı doğru indirerek gasp anını gizledi. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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