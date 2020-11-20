Kuyumcuyu işte böyle vurdular - Son Dakika

Kuyumcuyu işte böyle vurdular

20.11.2020 11:30

Kuyumcuyu işte böyle vurdular -Gözü dönmüş gaspçılar yakalandı -Kuyumcunun 120 bin TL'sini alıp yaralayan gaspçılar yakalandı Sancaktepe'de bir kuyumcunun 120 bin TL'sini gasp edip silahla yaralayan zanlılar yakalandı.

Kuyumcuyu işte böyle vurdular

-Gözü dönmüş gaspçılar yakalandı

-Kuyumcunun 120 bin TL'sini alıp yaralayan gaspçılar yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir kuyumcunun 120 bin TL'sini gasp edip silahla yaralayan zanlılar yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz perşembe günü Sancaktepe'de bir kuyumcuya giren motosiklet kasklı ve silahlı bir kişi, kendisine engel olmak isteyen kuyumcunun oğlunu vurduktan sonra 120 bin TL değerinde altınını çalarak kayıplara karışmıştı. Kolundan yaralanan kuyumcunun oğlu hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatmıştı.

Olayda iki araç değiştirdiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemeler sonucu olayı gerçekleştiren şahısın kapının önünde kendisini bekleyen suç ortağının kullandığı motosiklete binerek oradan ayrıldığı ve bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ortaya çıktı. Şüpheliler daha sonra iki kişiyle buluşup bir başka otomobile binip kayıplara karıştı. Ekipler, bu görüntüler üzerindeki çalışmaların ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gasp Büro Amirliği dedektifleri, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.

Şüpheliler 4 gün sonra yakalandı

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 4 gün süren çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahıslar Rafettin A. (45), Özay E. (30), Özel E. ve Ali M. Çekmeköy'de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Silah ve bilezikler ormanda bulundu

Şüphelilerin olay günü motosikleti bıraktıktan sonra dört kişi birlikte bindikleri otomobilin kiralık olduğu, kuyumcudan çaldıkları bileziklerin bir kısmını bozdurup kiraladıkları aracın ücretini ödedikleri ortaya çıktı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, olayda kullanılan susturuculu tabanca ve bir miktar bilezik, Ömerli'de ormanlık alanda bulundu.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin daha önceden suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcuyu işte böyle vurdular
Kuyumcuyu işte böyle vurdular
Kuyumcuyu işte böyle vurdular
Kuyumcuyu işte böyle vurdular
Kuyumcuyu işte böyle vurdular
Kuyumcuyu işte böyle vurdular
Kuyumcuyu işte böyle vurdular

Sancaktepe, Asayiş, Büro, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuyu işte böyle vurdular - Son Dakika


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