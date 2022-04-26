Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı

26.04.2022 13:16

Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıstan biri, kuyumcu çalışanını silahla vurdu.

Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı

Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıstan biri, kuyumcu çalışanını silahla vurdu. Şahıslar dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Soyguncuların motosiklete binerek kaçtıkları ve çevredekilerin de soyguncuların peşinde koştuğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Tuzla'da Yayla Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden beyaz şapkalı, kırmızı kapüşonlu ve maskeli bir şahıs içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, 37 yaşındaki evli ve bir çocuk babası A.N.Y. isimli çalışana silahla ateş etti. A.N.Y., vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Başından ve boynundan kurşun isabet eden A.N.Y. Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan soyguncuların olay yerinden kaçtıkları anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuyumcudan çıkan soyguncu kendisini motosiklette bekleyen diğer soyguncunun arkasına biniyor ve soyguncular olay yerinden uzaklaşıyor. Çevredeki vatandaşlar da soyguncuların peşinden koşarak yakalamaya çalışıyor.

Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı
Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı
Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı
Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı

YORUMLAR
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Tuzla'da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Tuzla'da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek

Kuyumcu, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anının yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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