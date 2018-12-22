Son Dakika Haberleri: Kuyumda 2018 sönük geçti, sektör 2019'dan umutlu

Kuyumda 2018 sönük geçti, sektör 2019'dan umutlu

2 saat önce

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, döviz fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak altında geriye çekiliş görülmesini beklediklerini söyledi.

Kuyumda 2018 sönük geçti, sektör 2019'dan umutlu, System.String[]
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, döviz fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak altında geriye çekiliş görülmesini beklediklerini söyledi. Atayık ayrıca, taksit yasağının sevgililer gününden önce kaldırılmasını istediklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:28 

İstanbul Kuyumcular Odası, Ekonomi
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