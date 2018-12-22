Kuyumda 2018 sönük geçti, sektör 2019'dan umutlu
2 saat önce
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, döviz fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak altında geriye çekiliş görülmesini beklediklerini söyledi.
İstanbul Kuyumcular Odası
Başkanı Atayık, döviz fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak altında geriye çekiliş görülmesini beklediklerini söyledi. Atayık ayrıca, taksit yasağının sevgililer gününden önce kaldırılmasını istediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:28
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