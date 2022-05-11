KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI - Son Dakika
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KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI

11.05.2022 21:06

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde meydana geldi. Üzeri açık bırakılan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halatla 8 metre derinliğindeki kuyuya inip 2 köpeği kurtardı. Kuyudan çıkartılan köpeklere yiyecek ve su verildi. Köpeklerden birinin durumunun iyi olmadığının tespit edilmesi üzerine tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.

KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI

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Kafası bidona sıkışan köpek, günler sonra fark edilerek kurtarıldı Kafası bidona sıkışan köpek, günler sonra fark edilerek kurtarıldı 8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı 8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı

Safranbolu, Köpek, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI - Son Dakika


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