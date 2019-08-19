Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen 3 ayı kurtarıldı (1) - BURSA
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Kuyuya düşen 3 ayı kurtarıldı (1) - BURSA

1 saat önce

Genel görüntüler Kuyuya düşen 3 ayı kurtarıldı BURSA - Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Genel görüntüler Kuyuya düşen 3 ayı kurtarıldı
BURSA - Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Orhangazi, Bursa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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