Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

7 dakika önce

- Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıAKSARAY - Aksaray'da kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştükleri kuyudan kurtarıldı.

- Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AKSARAY - Aksaray'da kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştükleri kuyudan kurtarıldı.
Olay, Fatih Mahallesinde arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yavru kedi bilinmeyen bir nedenle 1,5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Mahalle sakinlerinin kedi seslerini duyması üzerine fark edilen olayda vatandaşlar kedileri bir süre kurtarmaya çalıştı. Kedileri kurtaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri düşen yavru kedileri bir bir kuyudan çıkararak kurtardı. Yavru kediler vatandaşlar tarafından sahiplenildi.
Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Çubuk'ta 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi! Kan donduran görüntüler! Temizlik işçisi, yavru köpeği çöp gibi süpürüp dereye attı Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı Kuşadası'nda dönercilik yapan esnaf, yüzlerce turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 12:04:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]