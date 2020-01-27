Kuyuya düşen 4 aylık hamile eşeği AFAD kurtardı - Son Dakika

Aksaray'da 8 metrelik boş kuyuya düşen 4 aylık hamile eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Olay, merkeze bağlı Sevinçli köyü sınırları içerisinde bulunan dağlık arazide meydana geldi. Edinile bilgiye göre, 15 yaşında çobanlık yapan Polat Karakaya, sabah erken saatlerde ahırdaki koyunlarını alarak otlatmak için eşeği ve köpeğiyle birlikte dağa çıktı. Dağda hayvanları otlattığı sırada Polat Karakaya'nın 4 aylık hamile olan eşeği yaklaşık 8 metrelik kuyuya düştü. Ne yapacağını şaşıran Karakaya durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyuya düşen eşeğe müdahale için hazırlandı. AFAD ekibinden bir kişi halatla kuyuya inerek eşeği çeşitli yerlerinden halatla bağladı. Ardından AFAD görevlisi kuyudan çıktıktan sonra eşek de vatandaşların da yardımıyla yukarıya çekilerek kuyudan çıkarıldı. Üzeri temizlenen ve yarası olup olmadığı kontrol edilen 4 aylık hamile eşek daha sonra sahibi olan çoban Polat Karakaya'ya teslim edildi.



Polat Karakaya, eşeğin otlatma esnasında kuyuya düşüğünü belirterek, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Eşeğin kurtarılmasının ardından vatandaşlar alkışlarla AFAD ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY