Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

18.07.2022 13:23
Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberine göre ANTALYA'da çalılık alanda kuyuya düşen 7 yavru köpeği, itfaiye kurtardı.

ANTALYA'da çalılık alanda kuyuya düşen 7 yavru köpeği, itfaiye kurtardı. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, bilinmeyen bir saatte Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde çalılık alanda meydana geldi. Çalılar arasında bulunan kuyuya 7 yavru köpek düştü. Gelen sesler üzerine durumu fark ederek köpekleri kuyudan çıkarmaya çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kuyu üzerinde bulunan çalıları temizledikten sonra köpekleri kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Köpekler, kısa süreliğe bakması için bir hayvansevere teslim edildi. Kuyunun üzeri ise kapatıldı.

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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Konyaaltı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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