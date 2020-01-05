Kuyuya düşen adama film gibi kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Kuyuya düşen adama film gibi kurtarma operasyonu

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Urla'da kuyuya düşen adamı film gibi bir operasyonla kurtardı.

Kuyuya düşen adama film gibi kurtarma operasyonu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Urla'da kuyuya düşen adamı film gibi bir operasyonla kurtardı. Operasyonda, suda yüzebilen arazi aracı olan amfibik araç da ilk kez kullanıldı.


Dün öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 55 yaşındaki M.G.'nin kayıp olduğu ihbarıyla harekete geçen Batı Bölge Merkez Grubu Urla İtfaiye Grubu ekipleri hemen harekete geçti. Urla Kocadağ mevkiinde vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başlayan ekipler, emniyet güçleri ile birlikte yaptıkları 2 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda M.G.'nin 10 metrelik bir kuyuya düşüp mahsur kaldığını tespit etti. Bu arada, İzmir İtfaiyesi Dağda Arama Kurtarma ekipleri de, suda yüzebilen arazi aracı olan amfibik (Argo 8x8 dağda ve suda kurtarma) aracı ile birlikte olay yerine sevk edildi. Dağda Arama Kurtarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile kuyudan çıkarılan M.G. sağlık ekiplerine teslim edildi. M.G.'nin kuyuya düştükten sonra yanındaki cep telefonu ile evdeki eşini arayarak yardım istemesini söylediği ve bunun üzerine eşinin itfaiye ekibine ulaştığı öğrenildi. Türkiye'nin en donanımlı itfaiye teşkilatları arasında yer alan İzmir İtfaiyesi, suda yüzebilen arazi aracı olan amfibik aracı da ilk kez kullandı. - İZMİR

İtfaiye, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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