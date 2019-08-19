Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarıldı
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Kuyuya düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarıldı

1 saat önce

Heceler Muhtarı Zafer Sevinç röportaj Ayının ve yavrularını kurtarma çalışması Anne ayının bayıltılması Anne ayının bağırması Yavruların yakalanması ve kafese konulması Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu ekipler tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarıldı, System.String[]
Heceler Muhtarı Zafer Sevinç röportaj
Ayının ve yavrularını kurtarma çalışması
Anne ayının bayıltılması
Anne ayının bağırması
Yavruların yakalanması ve kafese konulması Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu ekipler tarafından kurtarıldı.
Orhangazi, Bursa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:05 Kaynak: AA
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