Kuyuya düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarıldı
1 saat önce
Heceler Muhtarı Zafer Sevinç röportaj Ayının ve yavrularını kurtarma çalışması Anne ayının bayıltılması Anne ayının bağırması Yavruların yakalanması ve kafese konulması Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu ekipler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:05 Kaynak: AA
Heceler Muhtarı Zafer Sevinç röportaj
Ayının ve yavrularını kurtarma çalışması Anne
ayının bayıltılması
Anne ayının bağırması
Yavruların yakalanması ve kafese konulması Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu ekipler tarafından kurtarıldı.
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