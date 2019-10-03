Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı
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Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı

1 saat önce

Rusya'da kuyuya düşen at için kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu.

Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı, System.String[]
Rusya'da kuyuya düşen at için kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Vinçle kurtarılan atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Vyborg şehrinde kuyuya düşen at, kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, atın gövdesine halat bağlayarak vinçle dışarı çıkardı. Yerel medya, atın korkarak kurtarma ekiplerine saldırdığını, ancak sakinleştikten sonra kuyudan çıkarılabildiğini bildirdi.

Veterinerlerin yaptıkları muayenede, atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Atın kuyudan çıkarılma anı
-Mahalle sakinlerinin görüntüleri
-Kurtarma ekiplerinin görüntüleri


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:04 Kaynak: DHA
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