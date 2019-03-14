Kuyuya Düşen Atı İtfaiye Kurtardı
32 dakika önce
KİLİS'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.
KİLİS'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.
İçeri Bahçe
Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sahibinin elinden kurtulan at, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Sahibi atı çabalarına rağmen kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indiği kuyuda atı halata bağlayarak çekici ile kurtardı.
Kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.
- Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:15 Kaynak: DHA
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