Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Atı İtfaiye Kurtardı

Kuyuya Düşen Atı İtfaiye Kurtardı

32 dakika önce

KİLİS'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuya Düşen Atı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
KİLİS'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

İçeri Bahçe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sahibinin elinden kurtulan at, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Sahibi atı çabalarına rağmen kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indiği kuyuda atı halata bağlayarak çekici ile kurtardı.

Kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

Bahçe, Kilis, İtfaiye, Güncel
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