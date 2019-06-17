Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, beton kapağının çökmesiyle, Doğan Anaz ve oğlu Gökhan su kuyusuna düştü.

Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, beton kapağının çökmesiyle, Doğan Anaz ve oğlu Gökhan su kuyusuna düştü. Baba- oğul olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Kemal Paşa Mahallesi Merkez Hastane Caddesi 10. Sokak'ta saat 20.30 sıralarında Doğan Apartmanı önündeki su kuyusunun beton kapağı çöktü. Apartman sakinlerinden Doğan Anaz ve oğlu Gökhan kuyuya düştü. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Bir buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen Doğan Anaz ve Gökhan balçığa saplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasının ardından kuyudan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık görevlilerince Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:22 Kaynak: DHA
Balıkesir, İtfaiye, Güncel
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