Kuyuya düşen boğayı, afad kurtardı
12 dakika önce
AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:59 Kaynak: DHA
AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezindeki Soğukpınar mevkisinde, su kuyusuna düşen boğayı fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen AFAD görevlileri, boğanın gövdesine halat bağladı. Ardından da boğa iş makinesiyle çekilerek, kuyudan çıkartıldı. Boğa, sahibi Murat Baykal'a teslim edildi. Baykal, ekiplere teşekkür etti.
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