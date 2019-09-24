Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen boğayı, afad kurtardı
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Kuyuya düşen boğayı, afad kurtardı

12 dakika önce

AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen boğayı, afad kurtardı, System.String[]

AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezindeki Soğukpınar mevkisinde, su kuyusuna düşen boğayı fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen AFAD görevlileri, boğanın gövdesine halat bağladı. Ardından da boğa iş makinesiyle çekilerek, kuyudan çıkartıldı. Boğa, sahibi Murat Baykal'a teslim edildi. Baykal, ekiplere teşekkür etti.

Soğukpınar, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:59 Kaynak: DHA
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