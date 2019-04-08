Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Buzağıyı İtfaiye Kurtardı

Kuyuya Düşen Buzağıyı İtfaiye Kurtardı

12 dakika önce

Kırşehir'in Değirmenkaşı köyünde 15 metrelik kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı.

Kuyuya Düşen Buzağıyı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Kırşehir'in Değirmenkaşı köyünde 15 metrelik kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı.

Kırşehir merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Değirmenkaşı Köyünde bahçe sulamak için kullanılan yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna buzağı düştü.

Köylüler, dibinde su bulunan kuyudan buzağıyı çıkarmaya çalıştı. Kendi imkanlarıyla buzağı çıkaramayan köylüler, Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, tripot, halat ve koruyucu kemerlerle kuyuya inerek mahsur kalan buzağıya ulaştı ve buzağı kuyudan çıkarıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

Kırşehir, İtfaiye, 3. Sayfa
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