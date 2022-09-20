KUYUYA DÜŞEN ÇOBAN KÖPEĞİNİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika
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KUYUYA DÜŞEN ÇOBAN KÖPEĞİNİ VATANDAŞLAR KURTARDI

20.09.2022 10:35

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde üzeri açık su kuyusuna düşen çoban köpeğini mahalle sakinleri ip yardımıyla kurtardı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde üzeri açık su kuyusuna düşen çoban köpeğini mahalle sakinleri ip yardımıyla kurtardı.

İlçedeki Çeralan Mahallesi'nde 5 yıl önce açılan ancak daha sonra üzeri kapatılmayan kuyu, zamanla sel sularıyla doldu. Üzeri ağaç dalları ve yapraklarıyla kaplanan kuyuya dün Halit Kansu'ya ait çoban köpeği düştü. Yaklaşık 17 metre derinliğindeki suda çırpınan köpeğini gören Kansu, durumu arkadaşlarına haber verdi. Mahalle sakinleri, köpeği kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Köpek, boynuna bağlanan ip yardımıyla kuyudan kurtarıldı. Mahalle sakinleri kuyunun kapatılması için yetkililerden yardım istedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Saimbeyli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUYUYA DÜŞEN ÇOBAN KÖPEĞİNİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika

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