Kuyuya düşen domuz kurtarıldı
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Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:42 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde kuyuya düşen domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İçme Mahallesi'nde itfaiye ekipleri bir yaban domuzunun boş bir kuyuya düştüğü ve çıkamadığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, domuzun düştüğü kuyuyu tespit etti. İtfaiye
ekipleri, kuyudaki domuzu halat yardımıyla çıkararak doğaya saldı.
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