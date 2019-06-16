Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen domuz kurtarıldı
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Kuyuya düşen domuz kurtarıldı

19 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen domuz kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İçme Mahallesi'nde itfaiye ekipleri bir yaban domuzunun boş bir kuyuya düştüğü ve çıkamadığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, domuzun düştüğü kuyuyu tespit etti.
İtfaiye ekipleri, kuyudaki domuzu halat yardımıyla çıkararak doğaya saldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:42 Kaynak: AA
Milas, Muğla, İtfaiye, Güncel
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