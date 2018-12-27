Kuyuya Düşen Eşeği İtfaiye Kurtardı
34 dakika önce
ŞANLIURFA'da kullanılmayan 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ŞANLIURFA'da kullanılmayan 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sabah
saatlerinde Osmanlı Mahallesi
'nde yaşayan vatandaşlar, bir su kuyusundan ses geldiğini fark etti. Kontrol ettiklerinde ise kullanılmayan su kuyusuna bir eşeğin düştüğünü gördü. Hemen durum itfaiyeye bildirildi Olay yerine gelen itafiye ekipleri, 3 metre derinliğindeki kuyudan eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, kuyuya inerek eşeğe halat bağladı. Yukarıdaki görevliler de halatı çekerek, eşeği kuyudan çıkardı. Kontrol için veterinere götürülen eşeğin yaralanmadığı belirlendi. Eşek, doğaya salındı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:48 Kaynak: DHA
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