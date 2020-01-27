Kuyuya düşen eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya düşen eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Aksaray'da 10 metrelik kuyuya düşen gebe eşeği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Aksaray'da 10 metrelik kuyuya düşen gebe eşeği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Sevinçli köyü Burunluali Mevkisi'nde koyunlarını otlatan Polat Karakaya (15), eşeğinin definecilerin açtığı 10 metrelik kuyuya düştüğünü gördü.

Karakaya, eşeğini kuyudan çıkaramayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, iple kuyuya inerek bağladıkları hayvanı, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu çıkararak sahibine teslim etti.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunlarını otlatırken bir anda eşeğinin kuyuya düştüğünü söyledi.

Eşeği sağ salim çıkarıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Karakaya, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kuyuya düşen eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Karakaya, Aksaray, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:41 Kaynak: AA
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