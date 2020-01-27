Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti - Son Dakika
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Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti

6 saat önce

Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür ettiAKSARAY'da, 10 metre derinliğinde boş kuyuya düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti

AKSARAY'da, 10 metre derinliğinde boş kuyuya düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çoban Polat Karakaya (16), eşeğini kurtaran ekiplere "En değerli can yoldaşımı kurtardığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Sevinçli Köyü'nde, çoban Polat Karakaya'ya ait eşek, saat 13,15 sıralarında 10 metre derinliğinde boş bir kuyuya düştü. Kendi imkanlarıyla eşeği kuyudan çıkarmaya çalışan Karakaya, başarılı olamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Halatlarla kuyuya inen AFAD ekipleri, eşeğe bağladıkları aparatlar ve köylülerin yardımıyla eşeği düştüğü kuyudan kurtardı. Ekipler, kurtardıkları eşeği sahibi Polat Karakaya'ya teslim etti.

Eşeğini kurtardıkları için ekiplere teşekkür eden Polat Karakaya "Koyunlar buradan geçerken arkasından ilerleyen eşeğimin ayağı kayıp, çukura düştü. Sağ olsunlar AFAD ekipleri benim en değerli can yoldaşımı kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti

Karakaya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
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