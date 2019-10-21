Kuyuya düşen gebe sığır kurtarıldı
30 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen ineği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen ineği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Bitez Mahallesinde bir bahçedeki kuyuya gebe sığır düştüğü ihbarı üzerine AKUT Bodrum ekibi bölgeye gitti.
Ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte ve dibinde bir miktar su bulunan kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Gebe sığır, ip tekniği ve vinç desteğiyle kuyudan sağlıklı olarak kurtarıldı.
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