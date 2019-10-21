Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen gebe sığır kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kuyuya düşen gebe sığır kurtarıldı

Kuyuya düşen gebe sığır kurtarıldı

30 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen ineği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

Kuyuya düşen gebe sığır kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen ineği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

Bitez Mahallesinde bir bahçedeki kuyuya gebe sığır düştüğü ihbarı üzerine AKUT Bodrum ekibi bölgeye gitti.

Ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte ve dibinde bir miktar su bulunan kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Gebe sığır, ip tekniği ve vinç desteğiyle kuyudan sağlıklı olarak kurtarıldı.

Bodrum, Bitez, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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