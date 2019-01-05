Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Hayvanı İtfaiye Kurtardı

Kuyuya Düşen Hayvanı İtfaiye Kurtardı

39 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde su kuyusuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya Düşen Hayvanı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde su kuyusuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri Dorumlar Mahallesinde yaşayan Nuri Ülker'e ait büyükbaş hayvanın su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, halat yardımıyla hayvanı kuyudan çıkarttı.

Veteriner tarafından kontrolü yapılan hayvan, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:18 Kaynak: AA

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