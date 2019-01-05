Kuyuya Düşen Hayvanı İtfaiye Kurtardı
39 dakika önce
Aydın'ın Çine ilçesinde su kuyusuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydın
'ın Çine
ilçesinde su kuyusuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri Dorumlar Mahallesinde yaşayan Nuri Ülker'e ait büyükbaş hayvanın su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, halat yardımıyla hayvanı kuyudan çıkarttı.
Veteriner tarafından kontrolü yapılan hayvan, sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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