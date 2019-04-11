Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:07 Kaynak: DHA
Merkeze bağlı Nuralı köyünde Ömer Çöteli'ye ait inek, otladığı sırada arazide bulunan üstü açık kullanılmayan kuyuya düştü. Çöteli, kendi imkanlarıyla ineği kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaptığı çalışmada kuyuya inerek ineğe halat bağladı. Kuyudan çıkan itfaiye bağladığı halatı çekerek ineği kurtarıp, sahibine teslim etti.
- Elazığ
YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar
Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama