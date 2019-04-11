Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Nuralı köyünde Ömer Çöteli'ye ait inek, otladığı sırada arazide bulunan üstü açık kullanılmayan kuyuya düştü. Çöteli, kendi imkanlarıyla ineği kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaptığı çalışmada kuyuya inerek ineğe halat bağladı. Kuyudan çıkan itfaiye bağladığı halatı çekerek ineği kurtarıp, sahibine teslim etti. 

- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:07 Kaynak: DHA
Elazığ, İtfaiye, Güncel
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