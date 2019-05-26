Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Silivri'de su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]
Silivri'de su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kavaklı Mahallesi'nde otlanırken su kuyusuna düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ineği kurtardı.
Yara almadan kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:42 Kaynak: AA
Silivri, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:03:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]