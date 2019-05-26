Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
1 saat önce
Silivri'de su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:42 Kaynak: AA
'de su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kavaklı
Mahallesi'nde otlanırken su kuyusuna düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ineği kurtardı.
Yara almadan kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
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