Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

1 saat önce

ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]


ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
Elazığ'a bağlı Örençay köyünde, ineğin kuyuya düştüğünü fark eden köy sakinleri kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri, halat yardımcıyla girdikleri kuyuda mahsur kalan ineği kurtararak, sahibine teslim etti.

- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:39 Kaynak: DHA
Elazığ, İtfaiye, Güncel
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