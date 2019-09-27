Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
59 dakika önce
Tokat'ın Zile ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Tokat'ın Zile ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Selam köyünde bir ineğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, Zile Belediyesinden yardım istedi.
Köye gelen itfaiye ekipleri, ip bağladıkları ineği kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
İnek, sahibine teslim edildi.
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