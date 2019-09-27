Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

59 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Selam köyünde bir ineğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, Zile Belediyesinden yardım istedi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, ip bağladıkları ineği kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

İnek, sahibine teslim edildi.

İtfaiye, Tokat, Zile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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