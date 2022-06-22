İlçede bulunan metruk bir evin bahçesindeki kuyuda ineğin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurdukları özel düzenek ile kuyuya indi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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